Kent merkezine mevsimin ilk kar yağışıyla beraber şehir tamamen beyaza büründü. Kar yağışı çocuklar için eğlenceye dönerken, çileyi de beraberinde getirdi.

Kar yağışıyla beraber Van Valiliği gece saatlerinden itibaren buzlanma ve don uyarısı yapmış ve bugün (28 Kasım Perşembe) için merkez ilçeleri İpekyolu, Edremit ve Tuşba’da resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1(bir) gün ara verdiğini açıklamıştı.

Şehir merkezinde karla mücadele çalışmaları sürerken ara sokaklarda, gece hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle beraber yollar ve kaldırımlar buz pistine döndü. Buzlanan yol ve kaldırımlarda vatandaşlar ve araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı. Buzlanan yerlerde zaman zaman düşmeler ve yaralanmalar meydana geldi.

Bununla beraber Van Büyükşehir Belediyesi, kentin işlek caddeleri, ara sokaklar ve ana arterlere araçların park edilmemesini istedi.