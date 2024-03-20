Van'da dün sabah başlayan ve etkisini artıran sağanak yağış, birçok bölgede su taşkınlarına neden oldu. Edremit ilçesine bağlı Şabaniye, Eminpaşa, Süphan Mahallesi, İpekyolu ilçesine bağlı Yeni Mahalle Bostaniçi Hafize, Selimbey, Karşıyaka, Hacıbekir Mahallesi ile Tuşba ilçesine bağlı Altıntepe, Beyüzümü, İstasyon, İskele, Kalecik mahallerinde su baskını yaşandı.

Gelen ihbarlar üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit, Tuşba ve İpekyolu Grup Amirliği ekipleri, bölgelere sevk edildi.

İl genelinde 198 vaka ve 300'ün üzerinde çağrı cevaplandırılıp ilgili ekiplere iletildi. İhbarı alan ekipler anında bölgeye giderek su taşkınlarına müdahale ediyor.