Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi ile İpekyolu ilçesine bağlı Hatuniye Mahallesi'nde görülen küçük beyaz kabuklu salyangozlar meyve ve sebzelere zarar veriyor. Durumdan tedirgin olan vatandaşlar, bahçelerini ilaçlamalarına rağmen yoğunlukları azalmıyor.

Bu sene aşırı derecede küçük salyangozların olduğunu ifade eden Mehmet Ali Akyüz, "İlaçlama yapmama rağmen yine de fayda etmedi. Artık ne yapacağımı şaşırdım kaldım. Tırpanı çekerken onlara değiyor, tırpanın ağzı kör oluyor. Bahçenin her tarafında var. İlk kez böyle bir durumla karşılaşıyorum" dedi.