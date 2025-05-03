Dün akşam saatlerinde saatte 40-50 kilometre hızla esen rüzgarla birlikte, neredeyse Van genelinde elektriklerin kesilmesi vatandaşların sabrını taşırdı. Özellikle merkez mahallelerde altyapı yetersizliği nedeniyle sık sık yaşanan kesintiler, bölge halkını hem maddi hem de manevi olarak mağdur ediyor.

Vatandaşın ev aletleri zarar görüyor

Elektrik kesintileri sadece karanlıkta kalmak anlamına gelmiyor. Kombiler, televizyonlar, buzdolapları, çamaşır ve bulaşık makineleri gibi birçok dijital ev eşyası düzensiz voltajdan etkileniyor. Arıza ve maddi zararlar nedeniyle vatandaşlar isyan ediyor.

Trafolar da sorunun parçası

Kesintilerin başlıca nedenlerinden biri de şehir genelinde bulunan birçok elektrik trafosunun eski ve yetersiz olması. Özellikle bazı mahallelerde yıllardır yenilenmeyen trafolar, aşırı yüklenmelerde devre dışı kalıyor ve bu da kesintileri tetikliyor. Bu altyapı sorununa kalıcı çözüm getirilmemesi, mevcut sistemin her geçen gün daha da kırılgan hale gelmesine yol açıyor.

Kış aylarında durum daha da ciddi

Van gibi kış aylarının sert geçtiği bir şehirde, elektrik kesintileri doğalgazla ısınan evlerde ciddi soğumalara neden oluyor. Kışın bir-iki saatlik kesintiler bile evlerin buz gibi olmasına yol açarken, son yağışlarla birlikte bazı mahallelerde 8-10 saate kadar uzayan kesintiler yaşandığı bildirildi.

Van, diğer büyük şehirlerin gerisinde bırakıldı

Türkiye'nin birçok büyük şehrinde enerji altyapısı modernize edilerek havai elektrik hatları yer altına alınmış durumda. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi şehirlerde bu dönüşüm tamamlanırken, Van gibi stratejik ve büyük bir şehirde hala eski sistemin kullanılması, halk tarafından büyük bir hayal kırıklığıyla karşılanıyor. Vatandaşlar, “Neden biz diğer şehirlerden geri kalıyoruz?” diyerek bu duruma anlam veremediklerini ifade ediyor. Enerji güvenliğinin ve modern şebeke sistemlerinin yaygınlaştığı bir dönemde Van’ın bu hizmetten mahrum bırakılması, kent halkına açık bir haksızlık olarak değerlendiriliyor.

Turizm de elektrik kesintilerinden olumsuz etkileniyor

Van, İran’a komşu konumu sayesinde her yıl binlerce yabancı turisti ağırlayan önemli bir sınır şehri. Başta İranlı turistler olmak üzere bölgeye gelen misafirler, elektrik kesintileri nedeniyle otellerde, restoranlarda ve alışveriş merkezlerinde büyük rahatsızlık yaşıyor. Bu durum, Van’ın uluslararası turizm imajına da zarar veriyor. Turizm sektörü temsilcileri ve tur operatörlerinin de bu konuda sessiz kalmaması, hizmet kalitesini doğrudan etkileyen bu sorunun çözümü için kamuoyuna destek vermesi bekleniyor.

Vatandaşlar VEDAŞ ve Türkerler Grubu'na sesleniyor

Vatandaşlar, şehrin enerji altyapısının köklü bir şekilde yenilenmesini, eski trafoların değiştirilmesini ve ağaçlarla iç içe geçmiş havai hatların yer altına alınmasını talep ediyor. VEDAŞ ve sorumlu taşeron firma Türkerler Grubu'na çağrıda bulunan halk, kalıcı çözüm için zaman kaybetmeden harekete geçilmesini bekliyor.

Siyasiler ve STK’lara çağrı: Bu soruna sessiz kalmayın

Vatandaşlar, bu mağduriyetin sadece bireysel tepkilerle değil, toplumsal ve kurumsal girişimlerle de çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtiyor. Van’daki milletvekilleri, belediye yetkilileri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının, VEDAŞ Genel Müdürlüğü ile irtibat kurarak şehirdeki elektrik kesintilerine karşı güçlü bir inisiyatif almaları isteniyor. Kamuoyu, bu önemli sorunun çözümü için siyasi ve toplumsal aktörlerin artık sessiz kalmaması gerektiği konusunda hemfikir.

Bölge müdürlüklerine güven azalıyor

Van’daki VEDAŞ bölge müdürlüğü ve ekiplerinin yeterince etkin çalışmadığı yönündeki eleştiriler artarken, vatandaşlar gözünü şirketin genel müdürlüğüne ve Van Valiliği’ne çevirmiş durumda. Şehirde her kesimi etkileyen bu ciddi altyapı sorununun artık görmezden gelinmemesi gerektiğini ifade eden halk, çözüm için ivedilikle adım atılmasını bekliyor.

Yetkililere Çağrı: Van’ın enerji sorununu gündeme alın

Elektrik kesintilerinin yıllardır sürdüğüne dikkat çeken vatandaşlar, "Artık sabrımız tükendi. Van gibi büyük bir şehirde bu çağda bu kadar sık ve uzun süreli kesintiler kabul edilemez" diyerek yetkililerden kalıcı çözüm bekliyor. Özellikle elektrik hatlarının yer altına alınması ve eski trafoların yenilenmesi yönünde atılacak adımların, hem kesintilerin önüne geçeceği hem de şehre modern bir görünüm kazandıracağı vurgulanıyor