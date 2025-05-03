TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, evinde Karaman Futbol Kulübü’nü 4-1 yenerek ligi 5. sırada tamamladı. Temsilcimizin Play-off 1. turdaki rakibi ise ligi 4. sırada tamamlayan Menemen FK oldu.

Karaman Futbol Kulübü karşılaşması sonrası bir basın açıklaması düzenleyen Van Spor FK Başkanı Erol Temel, Van Valisi Ozan Balcı'nın da destekleriyle şampiyonluk primini 40 milyon TL olarak belirledi. Başkan Temel'in açıklamalarının ardından Van Spor'a destek gelmeye başladı.

Van Spor FK'nin geçtiğimiz günlerde 2. Başkanlık görevinden istifa eden iş insanı Veysi Gençer, takımın Play-off'larda şampiyon olması durumunda 10 Milyon TL bağışta bulunacağını duyurdu. Van Spor'a karşı ahde vefasını bir kez daha ortaya koyan Gençer, futbolcuların ve teknik heyetin moralini yüksek tutmak için prim sözü verdiğini belirtti. Van'ın önce 1. Lig akabinde ise Süper Lig hasretini sonlandırmak için elini taşın altına koymaya devam ettiğini belirten Gençer, Van Spor'un Play-off'larda şampiyon olacağını söyledi.