Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri Resmi İstatistik Programı (RİP) tarafından paylaşılan Ocak-Eylül dönemini kapsayan 9 aylık kaza istatistiklerine göre Van’da yılın ilk 9 ayında bin 459 ölümlü – yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Van’da 9 ayda toplam maddi hasarlı trafik kaza sayısı bin 767 olurken, trafik kazalarında 2 bin 589 kişi yaralandı. Ocak-Eylül dönemi boyunca Van’da yaşanan trafik kazalarında 12 vatandaş ise yaşamını yitirdi.

ÜLKEMİZ GENELİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ TRAFİK KAZALARI İSTATİSTİKLERİ ŞU ŞEKİLDE;

Ülke geneli ve il bazında açıklanan trafik kazaları ve sonuçlarının türlerine göre dağılımı istatistiklerine göre Türkiye genelinde Ocak-Eylül döneminde;

200 bin 38 ölümlü kaza, 259 bin 916 yaralanmalı kaza, 294 bin 195 maddi hasarlı kaza gerçekleşti. Ülkemizde Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen trafik kazalarında yaşamını yitiren toplam vatandaş sayısı ise 2 bin 80 olarak bildirildi.