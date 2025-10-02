Modern şehircilik anlayışıyla hareket eden Van Büyükşehir Belediyesi, yapılan bu dokunuşlarla hem estetik hem de çevresel anlamda önemli kazanımlar sağlamayı hedefliyor. Cadde boyunca oluşturulan yeni drenaj hattı, kaldırımlar ve ağaçlandırma çalışmalarıyla Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi daha modern ve yaşanabilir bir görünüme kavuşuyor.



Çevreye duyarlı belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanların artırılması ve kent estetiğinin güçlendirilmesi amacıyla kent genelindeki cadde, park ve bahçelerde peyzaj uygulamalarına devam edecek.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, asfaltlama çalışmaları tamamlanan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ne 65 adet süs eriği ve dişbudak ağacı dikildi.