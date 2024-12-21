Her yıl Aralık ayında okullarda kutlanan "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" çerçevesinde farklı eğitim kademelerinde etkinlikler düzenleniyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen yazıda, bu kutlamalarla yerli üretim ve yerli tüketimin önemine vurgu yapılması istendi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van’daki okullarda da hafta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Hacıbekir İlkokulu’nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, evlerinden getirdikleri yöresel ürünleri sergileyerek tanıttı. Keledoş, helise, Van pastası ve otlu peynir gibi kente özgü lezzetler, öğrenciler tarafından paylaşıldı ve tadıldı.

İHA’ya konuşan sınıf öğretmeni Murat Doğan, öğrenci ve velilerin katılımıyla haftayı kutladıklarını belirtti.

Haftada yerli üretim konusunu ön plana çıkardıklarını ifade eden Doğan, “Diğer taraftan tasarruf konusunda öğrencilerimize bilgiler verdik. Öğrencilerimize sadece bu hafta değil, bir eğitim öğretim sezonu boyunca bunu aşılıyoruz. Bugün de özellikle yöresel yemeklerimize dikkat çekmeye çalıştık. Çünkü çocuklarımız makarna ve patates kızartması gibi yiyeceklere yönelmiş. Bizler de velilerimizden Van yöresine ait yemeklerin yapılmasını istedik” dedi.

Okulda düzenlenen etkinliğin çok güzel geçtiğini dile getiren öğrenciler ise özellikle Van yöresine ait yemekleri çok beğendiklerini kaydetti.