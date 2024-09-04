Van ilinden çıkıp uluslararası arenada iş dünyasına hitap eden "Milyoner X Ekonomi, İş ve Mucitler Dergisi" yayın hayatına başladı. Van Gazetesi imtiyaz sahibi Hikmetullah (Albert) Yetkin'in öncülüğünde doğan bu yeni dergi, Tubittum markasından sonra büyük bir heyecanla sektöre sunuldu.

Milyoner X: Van’dan Dünyaya Açılan Bir Marka

Hikmetullah (Albert) Yetkin, Van Gazetesi ve Tubittum Dergisi markalarındaki başarılarının ardından Milyoner X’i hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. "Tubittum her zaman bir marka olmuştur," diyen Yetkin, derginin yeni sahipleri tarafından Bilim, Makale ve Akademi dergisi olarak devam ettirileceğini belirtti. Ancak, okuyucularının ve iş dünyasının kendilerinden farklı bir beklenti içinde olması sebebiyle, Milyoner X’i yayın hayatına alma kararı aldıklarını ifade etti.

Yetkin, Van Gazetesi'nin yanı sıra Van Sokak Haber, Van X Haber ve 32'ye yakın markayı yönetmeye devam ettiklerini belirterek, "Van’dan uluslararası arenaya taşıyacak bir marka yaratmak istedik. Milyoner X ile iş insanlarının ve kamu kurumlarının masasında yer almayı hedefliyoruz," dedi.

Milyoner X'in Misyonu ve Hedefleri

Milyoner X, yalnızca bir ekonomi dergisi olmanın ötesine geçerek, yatırım, uluslararası ilişkiler, ödüller ve yarışmalar gibi birçok alanda rehber olmayı hedefliyor. Yetkin, derginin ismi hakkında gelen eleştirilere de değinerek, "Milyoner X denildiğinde akla ekonomi, gelişim, yatırım, uluslararası ilişkiler, ödül ve yarışmalar gelmelidir. Hedefleriniz küçük oldukça, başarınız da daima küçük olur. Biz büyük düşünüyoruz ve bu dergiyle hem Van’a hem de uluslararası arenaya hizmet etmeyi amaçlıyoruz," şeklinde konuştu.

Yeni Bir Dönem Başlıyor

Milyoner X, hem yerel hem de uluslararası iş dünyası için yeni bir kaynak olmayı hedefliyor. Dergi, okuyucularına yenilikçi fikirler sunarak iş dünyasında fark yaratmayı amaçlıyor. Hikmetullah (Albert) Yetkin, derginin gelecekte iş insanlarının yanı sıra kamu kurumlarının da başvuracağı önemli bir kaynak olacağını belirterek, Milyoner X’in sadece Van’ın değil, Türkiye’nin ve dünyanın saygın iş ve ekonomi dergilerinden biri olacağını vurguladı.

Milyoner X, büyük hedeflerle çıktığı bu yolda, iş dünyasına yenilikçi bakış açıları kazandırarak sektörün nabzını tutmayı ve okuyucularına en güncel bilgileri sunmayı misyon edinmiştir. Van’dan çıkan bu güçlü marka, uluslararası arenada ses getirmeye hazırlanıyor.