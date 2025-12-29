Van’da dün başlayan yoğun kar yağışı bugün de hız kesmeden devam etti. Eksi derecelere düşen hava sıcaklığı, karla birlikte buzlanma ve ulaşımda aksamaları beraberinde getirdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde tüm okullar ile üniversiteler bugün tatil edildi.

Meteoroloji verilerine göre kar yağışı aralıklarla sürerken, soğuk havanın yarın da etkisini koruması bekleniyor. Özellikle gece saatlerinde buzlanma riskinin artacağı belirtiliyor.

Van’da yarın okullar tatil mi?

Veliler ve öğrenciler, “Van’da yarın kar tatili olacak mı?” sorusuna yanıt arıyor. Van Valiliği velilerin ve öğrencilerin sorularına resmi bir paylaşımla cevap verdi. Kentte eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yarın da tatil olduğunu açıklayan Van Valiliği, kar tatil süresini 1 gün daha uzatmış oldu.

İşte Van Valiliği tarafından yapılan o paylaşım:

❄️ KAR TATİLİ ❄️ 📍 Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirmeler neticesinde, Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 30.12.2025 Salı günü (yarın) ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (RAM, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) eğitim-öğretime 1(bir) gün süreyle ara verilmiştir. 📌Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. 📌0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler de idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygı ve önemle duyurulur.