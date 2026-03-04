Engelli bireyler için Van’da yaşam alanlarının sınırlı olması, görme engelli bireylerin günlük hayatını zorlaştırıyor. Ancak kentte imkanların kısıtlı olmasına rağmen spora tutunan görme engelli sporcular, mücadelelerinden vazgeçmiyor.

Van’da görme engelliler aktif olarak 5 farklı spor dalında çalışmalarını sürdürüyor. Satranç, goalball, atletizm, halter ve yüzme branşlarında mücadele eden sporcular, bu branşlarda önemli başarılar elde ediyor

SPORA GÖNÜL VERMİŞLER

Van Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mail Tam, yaptığı açıklamada engelli bireylerin yaşadığı sorunlara rağmen spora gönül verdiklerini söyledi.

Başkan Tam, görme engelli sporlarının nasıl icra edildiğine ilişkin konuşmasında, “Bazı spor dallarını oynarken genellikle sesleri kullanırız. Örneğin goalball oynarken göz bandı takarız. Bu bant takıldığında görme tamamen sıfır olur. İğne ucu kadar bile ışık görünmez. Topun içindeki sesi takip ederek ve dokunarak oyunu sürdürürüz. Görme engelli satrancında ise taşlara dokunarak hamle yaparız.” dedi.

“12 AKTİF SPORCUMUZ VAR”

Kulüpte aktif olarak 12 sporcunun bulunduğunu belirten Tam, sporcuların birden fazla branşta yarışabildiğini dile getirdi. Tam, “Goalball ve satranç gibi branşlarda bir sporcu birden fazla alanda mücadele edebiliyor. Aktif 12 sporcumuz var. Halter branşında üniversitede okuyan bir sporcum var ve 130 kiloyu kaldırıyor.” ifadelerini kullandı.

FARKLI BRANŞLARDA DERECELER

Yüzme branşında 400 metre yarışında Vanlı bir sporcunun birincilik elde ettiğini aktaran Tam, sporcuların hakemler eşliğinde ve tamamen kendi performanslarına dayanarak yarıştıklarını belirtti.

Goalball branşında 30 takımın katıldığı organizasyonlarda 3 kez ilk 7’ye girdiklerini ifade eden Tam, bu sonuçların kendileri için önemli olduğunu söyledi.

“60 YAŞINDAYIM, VAN’I TEMSİL ETTİM”

Atletizmde de geçtiğimiz hafta Mersin’de düzenlenen bir yarışmaya katıldığını belirten Tam, “Van’ı temsilen ben yarıştım. 60 yaşındayım ve 100 metre koştum. 6 kişi arasında 4’üncü oldum. Rakiplerim 20’li, 30’lu ve 40’lı yaşlardaydı. Buna rağmen iyi bir derece elde ettim.” dedi.

Van’da yeterince müsabaka yapma imkanı bulamadıklarını ifade eden Van Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mail Tam, daha çok Konya ve Antalya gibi illerde düzenlenen organizasyonlara katıldıklarını ve yeterli destek sağlanması halinde başarıların artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.