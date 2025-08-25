Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) çalışmalar gerekçesiyle yarın da birçok mahallede elektrik kesintisine gidecek. Kesintilerden İpekyolu, Edremit, Tuşba, Erciş, Gürpınar, Muradiye, Gevaş, Bahçesaray, Çatak ve Özalp ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.

Kesintinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde;

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Bostaniçi, Buzhane, Yalı, Fırat ve Hacıbekir Mahallede planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00 – 18.00 Saatleri arasında; Hatuniye, Buzhane, Hafiziye Halilağa Mahalleleri ve Bağlı Sokaklarda planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak

EDREMİT:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Eminpaşa, Çiçekli, Dilkaya, Kıyıcak, Köşkköy ve Bakacık Mahallede planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Akköprü, Beyüzümü, Bardakçı, Şemsibey, Tevekli, Topaktaş, Yeşilköy ve Yumrutepe Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00 – 18.00 Saatleri arasında; Altıntepe, İskele Mahallesi ve Bağlı Sokaklarda planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Çobandüzü, Ekiciler, Çatakdibi, Çelebibağı, Çınarlı, Görüşlü, Kışla, Örene ve Yeşilova Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Akdoğu, Beşbudak, Çatakdibi, Çepkenli, Dikbıyık, Dolaylı, Geziyurt, Kalkanlı, Kapçık, Kılıçtutan, Oğuldamı, Örmeli, Sıcaksu, Topçudeğirmeni, Topyıldız, Üçdoğan ve Yalınca Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Balaklı Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

BAHÇESARAY:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Altındere ve Ünlüce Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GEVAŞ:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Hişet ve Karşıyaka Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Aşağıkoçkıran, Çavuşlar, Damlacık, Eğribelen, Günyüzlü, Oymaklı, Yukarıbalçıklı, Altınboğa, Boğazkesen, Hacıkışlak, Kalecik, Kırkçalı, Savatlı ve Şemsettin Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÇATAK:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Alacayar, Bilgi, Eliaçık, Işınlı, Sözveren Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.