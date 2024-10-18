Yarım asrı aşan bir süredir ayakkabı tamirciliği yapan Muhittin Deniz, aynı zamanda işyerinde tamiratını yaptığı eski ayakkabıları ise ihtiyaç sahibi kimselere ücretsiz şekilde veriyor.

Küçük yaştan itibaren ayakkabı tamirat işine başladığını aktaran Deniz, “Bu mesleğe çok küçük yaştan itibaren başladım, yaklaşık 50 yıldır bu iş ile ilgileniyorum. Geçmişi zamanlarda bizim mesleğimizin işlevselliği fazlaydı ama günümüzde maalesef işlevselliği çok fazla değil. Aynı zamanda kazancımız da oldukça düştü, doğru dürüst ev geçindiremiyoruz, dediğim gibi kazancımız olacak ki bizler de evlerimizin geçimini sağlayabilelim ama maalesef tezgâhımız işlemiyor. Günümüzde insanlar tamir işleriyle ilgilenmek yerine genelde yıpranan ayakkabılarının yerine yenilerini alıyor.” diye konuştu.

“MODAYA UYGUN YENİ MODELLER TERCİH EDİLİYOR”

Eskiye nazaran günümüzde tadilat gerektiren ayakkabıların pek tercih edilmediğine değinen Muhittin Deniz, “Örneğin geçmiş dönemlerde kösele ayakkabı giyen olurdu, pençe çakılma işlemi çok yapılırdı ve böylece o ayakkabılar çok uzun süre giyilebilir durumda olurdu. Şimdilerde o eski deri ayakkabılar, eski kösele ayakkabıların çakılma işlemleri yok, spor ayakkabılar ya da modaya uygun yeni modeller tercih ediliyor.” ifadelerini kullandı.

“UZUN SÜRE ALINMAYAN AYAKKABILARI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE VERİYOR”

Tamirata bırakılan ancak uzun süre alınmayan ayakkabıları ihtiyaç sahiplerine ücretsiz verdiğini de söyleyen Muhittin Deniz, “Yine aynı zamanda tamiratını, boya ve bakımını ücretsiz şekilde yaptığım ve uzun süre alınmayan ayakkabıları ise ihtiyaç sahibi kimselere veriyorum. Pek ilgilenen olmuyor ama ara sıra ihtiyacı olan, almak isteyen olursa da geliyor ve ayağına uyan ayakkabıları alabiliyor. Her ne kadar şu an yeniliklere ayak uydurmaya çalışan vatandaşların sayısı çok olsa da ihtiyaç sahibi vatandaşlar da olabiliyor.” diye kaydetti.