Edinilen bilgiye göre yangın, dün gece Van Yolu Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, caddedeki diğer iş yerlerine de sıçradı. Alevlere müdahale eden ekiplerin uzun uğraşlar sonucu yangın söndürüldü. Yangında 3 iş yeri tamamen yanarken, 2 iş yerinin çatısı ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA