Güvenli liman altın, ABD'de açıklanan veriler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'taki açıklamalarının ardından hareketlendi.

Kıymetli metallerde de alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Enflasyon tarafında yukarı yönlü bir sürpriz yaratmayan veriler, Fed'in ilk faiz indirimi beklentilerini bozmaması, jeopolitik gerilimlerin tam manada giderilmemesi, özellikle gümüş tarafını etkileyen endüstriyel hızlanmayla kıymetli metallerde rekor seviyeler görüldü.

Yatırımcılar bugün dünya genelinde açıklanacak PMI verilerini takip edecek.

ONS ALTIN

Altının ons fiyatı dün 4 bin 928 dolara çıkarak rekor kırarken, yeni işlem günün de 4 bin 967 doları görerek tarihi zirvesini yukarı taşıdı. Böylece ons altın 5 bin dolar seviyesine yaklaştı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 7 bin 70 lira

Çeyrek altın: 11 bin 727 lira

Cumhuriyet altını: 47 bin 780 lira

Tam altın: 46 bin 908 lira

Yarım altın: 23 bin 450 lira

GÜMÜŞ

Gümüş fiyatları da küresel ölçekte yükselmeye ve yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor.

Gümüşün onsu da dün 96,6 dolarla yeni zirveye ulaşırken, bugün rekorunu 99,34 dolara çıkardı.

Gümüş / gram: 146,24 lira

Gümüş / ons: 99,34 dolar

PLATİN

Platin / gram: 3 bin 716,87 lira

Platin / ons: 2 bin 666 dolar

PALADYUM

Paladyum / gram : 2 bin 673 lira

Paladyum / ons: 1.925 dolar

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 43,3864 lira

Euro: 51,0378 lira

Sterlin: 58,6420 lira