Güvenli liman altın, ABD'de açıklanan veriler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'taki açıklamalarının ardından hareketlendi.
Kıymetli metallerde de alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Enflasyon tarafında yukarı yönlü bir sürpriz yaratmayan veriler, Fed'in ilk faiz indirimi beklentilerini bozmaması, jeopolitik gerilimlerin tam manada giderilmemesi, özellikle gümüş tarafını etkileyen endüstriyel hızlanmayla kıymetli metallerde rekor seviyeler görüldü.
Yatırımcılar bugün dünya genelinde açıklanacak PMI verilerini takip edecek.
ONS ALTIN
Altının ons fiyatı dün 4 bin 928 dolara çıkarak rekor kırarken, yeni işlem günün de 4 bin 967 doları görerek tarihi zirvesini yukarı taşıdı. Böylece ons altın 5 bin dolar seviyesine yaklaştı.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
- Gram altın: 7 bin 70 lira
- Çeyrek altın: 11 bin 727 lira
- Cumhuriyet altını: 47 bin 780 lira
- Tam altın: 46 bin 908 lira
- Yarım altın: 23 bin 450 lira
GÜMÜŞ
Gümüş fiyatları da küresel ölçekte yükselmeye ve yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor.
Gümüşün onsu da dün 96,6 dolarla yeni zirveye ulaşırken, bugün rekorunu 99,34 dolara çıkardı.
- Gümüş / gram: 146,24 lira
- Gümüş / ons: 99,34 dolar
PLATİN
- Platin / gram: 3 bin 716,87 lira
- Platin / ons: 2 bin 666 dolar
PALADYUM
- Paladyum / gram : 2 bin 673 lira
- Paladyum / ons: 1.925 dolar
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
- Dolar: 43,3864 lira
- Euro: 51,0378 lira
- Sterlin: 58,6420 lira