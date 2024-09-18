Van’ın 13 ilçesinde de yağışların beklendiğini duyuran Meteoroloji; bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğlen saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağını bildirdi.

Sonbaharın etkisini yavaş yavaş göstermeye başladığı Van’da, bugünden itibaren yağışlı havalar etkili olacak.

Paylaşılan hava tahmin raporuna göre Van’da yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş yaşanacak.

Meteoroloji tarafından, Van’ın 5 günlük tahmini hava durumu verileri şu şekilde paylaşıldı;

Bahçesaray;

18 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 27 C

19 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 24 C

20 Eylül Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 23 C

21 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 24 C

22 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı 24 C

Başkale;

18 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 21 C

19 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 18 C

20 Eylül Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 16 C

21 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 20 C

22 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı 18 C

Çaldıran;

18 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 21 C

19 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 20 C

20 Eylül Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 18 C

21 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 18 C

22 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı 19 C

Çatak;

18 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 29 C

19 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 26 C

20 Eylül Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 24 C

21 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 25 C

22 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı 24 C

Edremit;

18 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 22 C

19 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 18 C

20 Eylül Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 18 C

21 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 19 C

22 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı 19 C

Erciş;

18 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 24 C

19 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 20 C

20 Eylül Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 19 C

21 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 20 C

22 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı 21 C

Gevaş;

18 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 22 C

19 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 20 C

20 Eylül Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 20 C

21 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 20 C

22 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı 20 C

Gürpınar;

18 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 25 C

19 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 21 C

20 Eylül Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 20 C

21 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 22 C

22 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı 22 C

İpekyolu;

18 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 22 C

19 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 18 C

20 Eylül Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 18 C

21 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 19 C

22 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı 19 C

Muradiye;

18 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 25 C

19 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 23 C

20 Eylül Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 20 C

21 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 21 C

22 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı 22 C

Özalp;

18 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 22 C

19 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 18 C

20 Eylül Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 17 C

21 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 19 C

22 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı 19 C

Saray;

18 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 22 C

19 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 19 C

20 Eylül Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 16 C

21 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 18 C

22 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı 19 C

Tuşba;

18 Eylül Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 22 C

19 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 18 C

20 Eylül Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 18 C

21 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 19 C

22 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı 19 C