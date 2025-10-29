Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Aralık ayında Uluslararası bir kongreye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Uluslararası Çinden Adriyatike Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 5-7 Aralık 2025 tarihlerinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Kongre, farklı ülkelerden akademisyenleri bir araya getirecek ve bilimsel çalışmaları paylaşma imkanı sunacak.

İKSAD Enstitüsü Genel Koordinatörü Enerji Doktoru Atabek Movlyanov, hem yurtiçinden hem de yurtdışından araştırmacıların kongreye katılım sağlayacağını söyledi.

AKADEMİSYENLER VAN’DA BULUŞACAK

Türkiye ve yurtdışından akademisyenler ile lisansüstü öğrencilerin güncel araştırmalarını sunacağı kongre hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Atabek Movlyanov, “Bu etkinlik, İKSAD Enstitüsü ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) işbirliğinde düzenlenen uluslararası bir bilimsel kongre. Akademik bu etkinlik kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurtdışından gelen araştırmacı akademisyenler, güncel bilimsel çalışmalarıyla kongrede sunum yapacak. Kongrenin temel amacı, bilimselliği merkeze alan interaktif bir süreç oluşturmak ve bilgi alışverişini teşvik etmek. Bu doğrultuda yalnızca deneyimli araştırmacı akademisyenler değil, lisansüstü öğrenciler de kendi araştırmalarıyla aktif katılım sağlayabilecekler.” dedi.

300’DEN FAZLA KATILIMCI BEKLENİYOR

Geçen yıl Bitlis Eren Üniversitesi'nde 250-300 katılımcı ağırlayan kongrede, bu yıl daha yoğun katılım beklendiğini ifade eden Movlyanov, son olarak şu bilgileri verdi:

“Geçtiğimiz yıl Bitlis Eren Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen kongrede 250-300 katılımcı ağırlanmıştı. Bu yıl ise Van YYÜ'nün ev sahipliğinde düzenlenecek olan etkinlikte, daha yoğun ve geniş bir katılım bekliyoruz. Her yıl farklı bir ilde düzenlenen bu kongre, bilimsel diyaloğu ve işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.”