Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yer alan U-18 futbol takımı, zorlu mücadeleler sonrasında Van İl Şampiyonu oldu. Final müsabakasında rakibi Yolspor'u 1-0 mağlup eden takım, başarılı bir performans göstererek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü U-18 takımı, oynadığı müsabakalarda 45 gol atarken sadece 4 gol kalesinde dördü.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, takımın başarısının ardında emeği geçen herkesi tebrik etti. Özdemir, sporcuları, antrenörü, teknik ekibi ve kulüp başkanını kutladı.