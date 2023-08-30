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Wanhaber

Ülke genelinde sonbahar şap aşılama kampanyasının startı 1 Eylül tarihinde verilecek. Bu kapsamda Van’da da İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilecek aşılama faaliyetlerinde tüm büyükbaş hayvanlar aşılanacak. Aşılama çalışmalarının 17 Kasım tarihine kadar tamamlanması planlanıyor.

Kampanyanın start almasının ardından yol kontrol ve denetimleri de sıklaştırılacak. Veteriner Sağlık Raporu olmayan, küpesiz ve aşısız hayvanlara 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve 2023 Yılı Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele Genelgesi kapsamında idari para cezası uygulanacak. Ayrıca hayvanların en yakın kesimhanede kesimi sağlanacak.

Konu hakkında Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; ““Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı" kapsamında tüm ülkede sonbahar şap aşılama kampanyası 1 Eylül 2023 tarihinde başlayacak olup 17 Kasım 2023 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.

İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilecek aşılama faaliyetlerinde ülkemizdeki tüm büyükbaş hayvanlar aşılanacaktır. Bu kapsamda yol kontrol ve denetimler sıklaştırılacak olup, Veteriner Sağlık Raporu olmayan, küpesiz ve aşısız hayvanlara 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve 2023 Yılı Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele Genelgesi kapsamında idari para cezası uygulanacak ve hayvanlar en yakın kesimhanede kesimi sağlanacaktır. Hayvanlarımızı aşısız ve küpesiz bırakmayalım” denildi.

Umut Tarhan