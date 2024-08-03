Edinilen bilgilere göre, kaza, Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü önünde bulunan alt geçitte meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 LC 582 plakalı Toyota Yaris marka otomobil seyir halinde iken yaklaşık 2 metrelik istinat duvarından düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ters düşen otomobilse sıkışan sürücü ekipler tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.