TÜİK tarafından açıklanan motorlu kara taşıtları Şubat ayı verilerine göre Türkiye genelinde 2024 yılının ikinci ayında trafiğe 193 bin 600 adet taşıtın kaydı yapıldı. Van’da ise bu sayı Şubat ayında 666 oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,3 azaldı.

Şubat ayında ilk kez trafiğe çıkan 193 bin 600 adet taşıtın yüzde 39,7’sini otomobil, yüzde 43,7’sini motosiklet, yüzde 9,4’ünü kamyonet, yüzde 2,1’ini kamyon, yüzde 3,8’ini traktör, yüzde 0,8’ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Türkiye genelinde devri yapılan taşıt sayısı ise 847 bin 861 oldu.

VAN’DA BULUNAN TAŞITLARIN YÜZDE 38’i OTOMOBİLDEN OLUŞUYOR

Buna göre Van’da 31 bin 57 otomobil, 6 bin 396 minibüs, 818 otobüs, 22 bin 676 kamyonet, 5 bin 781 kamyon, 5 bin 855 motosiklet, 860 özel amaçlı, 9 bin 458 traktör olmak üzere toplam 82 bin 901 motorlu taşıt bulunuyor.

Şubat ayında Van’da 2 bin 202 motorlu kara taşıtının devri yapıldı. Noter aracılığıyla bir veya daha fazla el değiştirilerek devri yapılan bu taşıtların bin 81’i otomobil, 136’sı minibüs, 6’sı otobüs, 755’i kamyonet, 89’u, kamyon 54’ü motosiklet, 5’i özel amaçlı, 76’sı ise traktörden oluşuyor.

Van’da Şubat ayında devri yapılan 2 bin 202 motorlu kara taşıtının yanı sıra, Şubat ayı itibariyle Van trafiğine 666 kara taşıtı daha katıldı.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE EN AZ TAŞIT HAKKARİ’DE

Doğu Anadolu Bölgesi illerinde bulunan motorlu kara taşıtı sayısı ele alındığında en çok kara taşıtı bulunan ilin 218 bin 980 taşıtla Malatya, en az kara taşıtı bulunan ilin ise 9 bin 685 taşıt ile Hakkari olduğu görülüyor.

Van ise motorlu kara taşıtı sayısı bakımından 82 bin 901 taşıt ile bölge bazında 4’üncü sırada yer alıyor.