TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında Van’a yapılacak olan 6 bin 803 yeni konut için başvurular 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler arasındaki başvurular banka şubelerinden, 18 Aralık 2025 tarihine kadar ise e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

BAŞVURU YAPILACAK BANKALAR:

TOKİ Sosyal Konut Proje kapsamında konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, 10 Kasım tarihi itibariyle Ziraat Bankası Şubeleri, Halk Bankası Şubeleri ve Emlak Katılım Bankası Şubelerine başvuru yapabilecek.

BAŞVURU KOŞULLARI:

• T.C. vatandaşı olmak

• 18 yaşını doldurmuş olmak

• Başvuru yapılan il/ilçede en az 1 yıl ikamet etmek

• Hane gelirinin belirlenen sınırın altında olması

• Her haneden yalnızca 1 başvuru yapılabilmesi

Başvuru bedeli: 5.000 TL

Ödeme planı: %10 peşinat, 240 ay vade

“FAHİŞ KİRALARA DUR DENECEK”

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, sosyal konut projesine ilişkin yaptığı açıklamada; “AK Parti hükümetlerimizin vizyonuyla hayata geçirilen bu dev proje sayesinde; Vanlı hemşehrilerimiz uygun taksitlerle ev sahibi olacak, fahiş kiralara dur denecek, şehrimiz daha yaşanabilir, modern kimliğine kavuşacak. Bu anlamlı projede emeği geçen başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve her daim milletinin yanında olan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Van’ımıza hayırlı, uğurlu olsun” dedi.