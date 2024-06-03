Van Valiliği’nin öncülük ettiği Vizyon Projeleri kapsamında Vanlı çiftçilere dağıtımı gerçekleşen tohum ve meyve fidanlarının bakım ve kontrolleri gerçekleştirildi. Çaldıran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından hububat ve meyvecilik projeleri kapsamında dağıtılan tohum ve meyve fidanlarının bakım ve kontrolleri yapıldı.

Çiftçilere dağıtılan ve ekimi yapılan tohum ve fidanları yerinde denetleyen ekipler; gerekli bakımları yaparak hastalık ve zararlı böcek durumlarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Valilik Vizyon Projeleri kapsamında paydaş kurumlar arasında olan İl Tarım Orman Müdürlüğü; çiftçilere dağıtımı gerçekleşen hububat tohumu ve meyve fidanlarını çeşitli hastalıklara karşı denetlemeye devam ediyor.