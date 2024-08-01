Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nde görevli akademisyenlerin başlattığı proje kapsamında üniversite yerleşkesinde yetiştirilen bitkilerin hasadı yapıldı.

Etkinliğe katılan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, gazetecilere, her yıl uygulama bahçesini genişleterek daha fazla üretim yaptıklarını söyledi.

Bahçede akademisyenler tarafından 300 çeşit aromatik ve tıbbi bitkinin yetiştirildiğini belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Hasat Bayramı'nı geleneksel hale getirdik. Bu yıl beşincisini düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çiftçilerimizi katma değeri yüksek olan bitki üretimine teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Hocalarımız çiftçileri üretim konusunda bilgilendiriyor, yol gösteriyor. Burada aynı zamanda fotoğraf şenlikleri de düzenliyoruz. Görsel şölene dönüşen etkinliklerimize yoğun katılım oluyor. Üniversitemiz bilimsel açıdan da dünya üniversiteleri arasında yer alıyor. Van Gölü'nün kıyısında kurulan üniversitemizin muhteşem bir güzelliği var."

Ziraat Fakültesi'nin 42 yıl önce kurulduğunu dile getiren Şevli, "Öğrencilerimiz burada eğitimlerini uygulamalı alıyor. Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirildiği bahçede ders gören öğrencilerimiz, 300 çeşit bitkiyi yakından inceliyor. Üniversitemiz her konuda çok donanımlı. Öğrenciler gönül rahatlığıyla üniversitemizi tercih edebilir." dedi.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise Van YYÜ'de katma değeri yüksek olan tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine çok önemli çalışmaların yapıldığını aktardı.

Uygulama bahçesinde bir taraftan öğrencilere eğitim verilirken bir taraftan da ekonomiye katkı sunulduğunu ifade eden Güray, "Bu işin her geçen gün büyüdüğünü görmek mutluluk verici. Lavanta bahçesinde adeta görsel bir şölen var. Kente gelen turistlerin buraya getirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk de her yıl uygulama bahçesini genişleterek daha fazla üretim yapmayı hedeflediklerini bildirerek, "Bahçelerimize gezi ve fotoğraf günleri etkinlikleri de düzenliyoruz. Öğrencilerimizin büyük emekleriyle çok güzel bir renk cümbüşü oluşturduk. Bahçemizde lavanta, ekinezya, adaçayı, melisa, kekik ve nane türü olmak üzere yaklaşık 60-70 bitki türünün hasadını gerçekleştirdik." diye konuştu.

İş insanı Zahir Kandaşoğlu,"Bilim yuvası olan üniversitemiz kampüsünde bu tür bitkilerin yetiştirilmesini ve ekonomiye kazandırılmasını çok anlamlı görüyoruz. Çiftçilere yönelik çok güzel eğitim programları var. Ekilmeyen arazilerin bu şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Bu güzel tablonun daim olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tunçtürk'ün yetiştirilen bitkilerle ilgili davetlileri bilgilendirdiği program, Şevli ve diğer katılımcıların hasat yapmasıyla sona erdi.

Programa, Rektör Şevli'nin eşi Duygu Şevli, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, İŞKUR İl Müdürü Selma Biçek, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü İbrahim Başak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Baydaş, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.