Erciş ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Sevdin Karadağ, 15 yaşında çırak olarak başladığı terzilik mesleğine ömrünü adadı. Yarım asırdan fazla sürdürdüğü terzilik mesleğini ilk günkü aşkla yapan ve emekli olduktan sonra ‘artık yeter’ deyip bıraktığı mesleğine dayanamayıp yeniden dönen Karadağ, Zeylan Caddesi’ndeki atölyesinde mesleğini sürdürüyor.

Erciş’teki birçok terzinin de ustası olan, kardeşlerine ve çocuklarına da bu mesleği öğreten Karadağ, sağlığı el verdikçe mesleğine devam etmek istiyor. Karadağ, "15 yaşından bu yana terzilik yapmaktayım. Şu anda 70 yaşındayım, halen de yapıyorum. Çok da mutluyum ve terzilik yapmaya devam ediyorum. Müşterilerim ve işlerim Allah'a hamdolsun çok iyidir. Çok eleman yetiştirdim; kardeşlerimi, oğullarımı ve diğer taraftan arkadaşların çocuklarını yetiştirdim. Şimdi sayısını hatırlamıyorum" dedi.

Esnaf Ayhan Sürer ise Sevdin Karadağ’ın Erciş’in en güzel terzisi olduğunu belirterek, "Çok iyi terzilik yapıyor. Erciş’in çalışan en yaşlı terzisidir. Buradaki bütün işleri kendisi yapıyor" ifadelerini kullandı.