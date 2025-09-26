Trendyol 1. Lig’de mücadele eden İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, uzun bir aradan sonra taraftarlarının önüne çıkacak. Amed Sportif Faaliyetleri’i konuk edecek olan siyah – kırmızılılar, taraftarıyla buluşma heyecanını yaşayacak.

29 Eylül Cumartesi günü Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak ve saat 17.00’de başlayacak olan maçı yönetecek hakemler belli oldu.

Maçta hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Yardımcı hakemliklerini Çağrı Yıldırım ve Oğuzhan Yazır’ın yapacağı müsabakada dördüncü hakem olarak da Yakup Özhan görev alacak.