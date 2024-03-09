Yarın kılınacak olan ilk teravihle birlikte 11 ayın sultanı Ramazan ayına ‘hoş geldin’ denilecek. Vatandaşları ramazan ayı öncesi tatlı bir heyecan sararken, kent genelindeki camiler de Ramazan ayına hazırlandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri camilerde genel bir temizlik ve dezenfekte çalışması yaparken, İl Müftülüğü de ramazan hazırlıklarını tamamladı.

Van İl Müftülüğü, kent genelinde hatimle teravih namazı kılınacak camileri de açıkladı. Buna göre Merkez İpekyolu ilçesinde Hüsrevpaşa Camii, Yukarı Norşin Camii, Fakirullah Camii, Merkez Tuşba ilçesinde Hz. Ebuzer Camii, Edremit ilçesinde ise TEDAŞ Camii’nde teravih namazları hatimle kılınacak.

Yine Erciş ilçesi Bahçelievler Camii, Hafız Talha Camii, Akabe Camii, Muradiye ilçesinde Hz. Ali Camii, Gevaş ilçesinde Küba Mescidi ve Özalp ilçesinde de Büyük Camii’nde hatim ile teravih namazları kıldırılacak.