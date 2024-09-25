Silah ve Tehlikeli Eşyalara El Konuldu

Cumhuriyet savcılığının talimatıyla harekete geçen polis, bölgedeki 6 hedef şahsa yönelik eş zamanlı bir baskın düzenledi operasyon sırasında, 6 ayrı ikamet ve 4 iş yerinde yapılan aramalarda, yasadışı faaliyetlerin kanıtı niteliğindeki birçok tehlikeli malzeme ele geçirildi. Bunlar arasında bir adet AK-47 uzun namlulu silah, bu silaha ait 5 şarjör ve 160 fişek bulunurken, ayrıca çeşitli notlar ve alacak verecek kayıtları içeren belgeler de bulundu.

Yüksek Tutarlarla Alacaklar Belgelendi

Gözaltına alınan şahısların tefecilik faaliyetlerini kanıtlayan önemli belgeler ele geçirildi; toplam değeri 7 milyon 500 bin TL olan 16 adet senetli araç satış sözleşmesi ve 2 milyon 425 bin TL değerinde 2 ayrı senet ile birlikte 60 bin TL'lik bir çek bulundu. Bu belgeler, tefecilik suçlarının boyutunu gözler önüne serdi.

Soruşturma Devam Ediyor

Operasyon neticesinde gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında geniş kapsamlı bir soruşturma sürdürülüyor. Polis ekipleri, olayla bağlantılı diğer şahısları da tespit etmek amacıyla çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Suç Ağına Darbe Vuruldu

Bu baskın, Van'daki tefecilik faaliyetlerine yönelik önemli bir darbe olarak değerlendiriliyor ve güvenlik güçlerinin bu tür organize suçlarla mücadelede kararlılığını gösteriyor. Gözaltına alınan şahısların, yasa dışı finansman ve alacak verecek ilişkilerinin detaylarının araştırılması planlanıyor.