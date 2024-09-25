Vatandaşların bitkin halde bulduğu kartal ve akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerince Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Merkezde yürütülen tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından iyileşen kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Van 14. Bölge Müdürü Melikunnas Özkaya ve merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan tarafından Erek Dağı'nın eteğinde doğal yaşam alanına salındı.

Özkaya, AA muhabirine, doğada bitkin halde bulunan yaban hayvanlarını Van'daki merkezde tedavi ettikten sonra yaşam alanlarına kazandırdıklarını söyledi.

Bu konuda önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Özkaya, şunları kaydetti:

"2015'ten bu yana 3 bin 200 yaban hayvanı merkezimize gelmiş, bunlardan 2 bin 200 tanesi tedavi edildikten sonra doğal ortamlarına bırakılmıştır. Yaklaşık 200 kanatlıyı da halkalayıp bıraktık. Bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek. Bugün de Erek Dağı eteğinde bölge müdürlüğümüzün sorumluluğundaki alandayız. Hakkari'den getirdiğimiz ve tedavileri biten kaya kartalı ve kızıl akbabayı doğal ortamlarına saldık."

Merkez müdürü Aslan ise Van Gölü Havzası'nın yaban hayvanları yönünden zengin olduğunu ifade ederek, "Havzada bulunan her türlü yaban hayvanı merkezimize getiriliyor. Bu hayvanların tedavilerini yapıp tekrar doğaya bırakıyoruz. Çok sayıda yaban hayvanını doğaya kazandırdık. Çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek." dedi.