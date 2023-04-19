Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü ile İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Ekipler, kentteki unlu mamul üretim ve satış noktaları ile tatlı imalathanelerini denetledi. Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı gıda mühendisleri eşliğinde gerçekleştirilen denetimlerde genel hijyen kuralları, ürünlerin son tüketim tarihleri, üretim yapılan alanların temizliği, eldiven, bone kullanımı, ilaçlama ve işyeri ruhsatları kontrol edildi. Yapılan denetimlerde işletmelerde görülen eksiklikler için denetim ve ikaz formu düzenlendi.

Denetimlere Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Yusuf Coşar, Van Ticaret İl Müdürü Mehmet Murat Keremoğlu, İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, gıda mühendisleri ile emniyet müdürlüğü ve zabıta ekipleri katıldı.iha