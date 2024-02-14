Van’da şehir içi indi-bindi tarifesinin uygulanmasıyla 80 TL olan kısa mesafe ücretlendirilmesinde yeni zamdan memnun olmayan taksiciler, Van Büyükşehir Belediye binasının önünde eylem yaptı.

VAN BŞB’NİN YENİ TEKLİFİ 90 TL

Van’da 80 TL olan indi-bindi ücretini yüzde 12.50 arttırarak 90 lira teklif eden Van Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) teklifine sıcak bakmayan taksiciler en az yüzde 25’lik zam ile kısa mesafe fiyatlandırmasının 100 TL olmasını talep ediyor.

Taksiciler tarafından yapılan açıklamada ise; “Şehrin çekilmez trafiği ve trafiğe bağlı gelişen stres bir yana dursun enflasyon karşısında her gün akaryakıt, vergiler, araç yedek parça ve tamirat ücretleri neredeyse 10 katına çıkarken bize verilen 10 TL’lik zammı yeterli bulmuyor ve kabul etmiyoruz.

Yetkililere sesleniyoruz, sesimizi duysunlar ve taleplerimizi yerine getirsinler. Trafiği kapatmak, kamu malına zarar vermek, insanların yaşamlarını olumsuz etkilemek istemiyoruz, bizler sadece yasaların bize verdiği hakka ve yetkiye dayanarak barışçıl ve haklı taleplerimizi kamuoyuna ve yetkililere duyurmak istiyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Şehirde korsan taksi sorunundan yakınan taksiciler, şu sözlerle yetkililere seslendi;

“Yetkililerine sesleniyoruz; şehirde korsan taksiler, sınır kapısında yolcu taşıyan minibüs ve yabancı taksiler yasal olmadıkları halde şehir içi taşımacılığı yapmaktadırlar, neden bunlara müdahale edilmiyor? Bizlere en ufak bir evrak eksikliği ya da trafik ihlalinde istisnasız ceza yazılırken bunlar nasıl bu kadar rahat at koşturuyorlar? Lütfen müdahale edilmesini talep ediyoruz, taksimetre ayar ücreti iki dakikalık bir işlem ve bu işlem için 2000 TL ücret alınırken maliyeti 10 TL bile olmayan mühür 500 TL ye takılırken bize reva görülen ücret çok az ve yetersizdir. Verilen kararın gözden geçirilmesini ve makul ücretlerle düzeltilmesini talep ediyoruz kamuoyuna saygıyla duyurulur.”