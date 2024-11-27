Van genelinde dün akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkilerken trafikte de aksamalara neden oldu. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber etkisini gösteren kar yağışı trafikte zaman zaman sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı.

ARAÇLAR YOKUŞ YUKARI ÇIKAMADI, BAZI ARAÇLAR KAYDI

Memur Sen TOKİ yolu başta olmak üzere Van’da bazı noktalarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti ve bazı araçlar da kayarak kazalara sebebiyet verdi. Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, trafiği olumsuz etkiledi.

Memursen TOKİ yolunda yokuşu tırmanamayan ve trafiğe hazırlıksız çıkan bazı araçlar kayarak kazaya sebebiyet verdi.

Yollardaki buzlanma ve kar yağışıyla beraber kış şartlarına uygun lastik kullanmayan araçlar trafikte uzun süreli aksamalara neden oldu.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Karla Mücadele Ekiplerinin de yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattığı belirtildi.

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumlar; trafik kazalarını önlemek için sürücülere sık sık kış şartlarına uygun lastik kullanmaları ve araçlarını hava koşullarına göre hazırlamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Meteoroloji, kar yağışının Van genelinde akşam saatlerine kadar, merkez ilçelerde ise gece saatlerine kadar devam edeceğini bildirirken, Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri ise çalışmalarını sürdürüyor.