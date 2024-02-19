Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ilana göre Tarım ve Orman Bakanlığı bin 500 tarım işçisi alınacağını duyurmuştu. 10’u Van’dan yapılacak alımlarda başvurular bugün sona eriyor.

Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere tarla işçisi 3, bahçe işçisi 2, laboratuar hizmetleri işçisi 2, kaloriferci 1, tesisatçı 1 ve traktör sürücüsü 1 olmak üzere 10 işçi alımı gerçekleştirilecek.

Söz konusu alımlara ilişkin ilanlar 13/02/2024-19/02/2024 tarihleri arasında İŞKUR resmi internet sayfası (www.iskur.gov.tr) üzerinden yayımlanıyor. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapabiliyor. İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığa bildiriliyor.

İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 27/02/2024 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Söz konusu alımlara ilişkin detaylar yayımlanan ilanda yer alırken, başvuru tarihi bugün sona eriyor.