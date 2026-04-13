Kültür ve Turizm Bakanlığı, Van’a ilişkin Şubat ayı İşletme (Bakanlık) Belgeli Tesis Konaklama İstatistiklerini açıkladı. Paylaşılan verilerde, işletme ve basit belgeli konaklama tesislerine yönelik geliş sayısı, geceleme, ortalama kalış süresi ve doluluk oranlarına yer verildi.

Şubat 2026 dönemine ait rapora göre, yerli ve yabancı ziyaretçilerin konaklama ve ziyaret amacıyla tercih ettiği bakanlık belgeli tesisler arasında oteller, termal ve müstakil termal oteller, pansiyonlar, apart oteller, özel tesisler, moteller ve kamping alanları bulundu.

İşletme belgeli tesis verilerine göre, Şubat 2026’da Van’daki tesislerde toplam 22 bin 339 geliş kaydedildi. Bu ziyaretlerin 5 bin 373’ünü yabancı turistler, 16 bin 966’sını ise yerli turistler oluşturdu. Aynı dönemde toplam 44 bin 561 geceleme gerçekleşirken, bunun 12 bin 189’u yabancı turistlere, 32 bin 372’si ise yerli turistlere ait oldu.

Şubat ayı boyunca bakanlık belgeli tesislerde genel doluluk oranı yüzde 20,31 olarak kaydedildi. Bu oran içerisinde yabancı turistlerin payı yüzde 5,56, yerli turistlerin payı ise yüzde 14,76 oldu.

Van’da ortalama kalış süresine bakıldığında, yabancı turistlerin 2,27 gün, yerli turistlerin ise 1,91 gün konakladığı belirlendi. Tüm ziyaretçiler baz alındığında ortalama kalış süresi 1,99 gün olarak raporlara yansıdı.

Verilere göre Ocak ayına kıyasla Şubat 2026’da Van’da hem geliş, hem geceleme hem de doluluk oranlarında düşüş yaşandı. Ortalama kalış süresi ise yerli turistlerde artarken, yabancılarda daha yüksek seyretti.