Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van’ın turizm gelirini sürdürülebilir kılmak için İran’ın yanı sıra Kuzey Irak, Ermenistan ve diğer alternatif pazarlara yöneldiklerini söyledi.

“VAN’IN COĞRAFİ AVANTAJINI KULLANMAMIZ LAZIM”

Takva, Van’ın coğrafi konumunun turizm açısından önemli avantajlar sunduğunu söyleyerek; “2026 yılı için İranlı turist sayısında azalma olabileceği öngörülüyor, ama Ocak 2026 itibariyle 58.000 İranlı girişi oldu; geçen yıl 53 bindi. Van coğrafi olarak doğuda, komşu ülkelerle yakın, batısında Van Gölü var, bu avantajı kullanmamız lazım. 2015’ten itibaren İran’da, özellikle Batı ve Doğu Azerbaycan eyaletlerinde şehrimizin tanıtımı için çok yoğun çalışmalar yaptık. Televizyon programları, billboardlar, turizm acenteleriyle görüşmeler yaptık. Van’ın turizm başarısı TSO’nun emeğidir” ifadelerini kullandı.

“PAZARLARI ÇEŞİTLENDİRMEK ŞART”

Takva, Van’ın turizm potansiyelinin artırılması için tüm aktörlerin, belediye, valilik ve meslek odalarının birlikte hareket etmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Van turizmi açısından İran çok önemli bir pazar, ancak tek pazara bağımlı kalmamalıyız. Kuzey Irak ve Ermenistan gibi alternatif pazarları da araştırıyoruz. Van turizm ve hayvancılıkla büyüyebilir; sanayi kenti olarak tanımlayamayız, bu nedenle pazarları çeşitlendirmek şart. Van’a gelen turistleri davranışları, kıyafetleri veya inançları üzerinden değerlendirmek doğru değil. Onlar misafir; konaklıyor, alışveriş yapıyorlar. Bu hareketliliği canlı tutmak, kent ekonomisini güçlendirmek için herkesin sorumluluk alması gerekiyor.”

“İRAN PAZARI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ AMA TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL”

Van turizminin önümüzdeki yıllarda çeşitlenerek güçleneceğini belirten, yeni pazarlarla ilgili çalışmaların süreceğini anlatan Takva, “Özetle, İran pazarı bizim için önemli ama tek başına yeterli değil. Yeni pazarlar bulmak, Van’ın turizm potansiyelini geliştirmek, kentteki tüm aktörlerin; belediye, valilik, meslek odalarının birlikte çalışmasını gerektiriyor. Bu sayede Van’ın turizm geliri ve istihdamı sürdürülebilir şekilde artabilir” ifadelerini kullandı.