Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kış aylarında artan soba kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarıda bulanarak alınması gereken tedbirleri hatırlattı.

İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; “Soba kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, baca ve havalandırma kontrolüdür. Bacaların açık ve düzgün çalışır durumda olduğundan emin olmamız gerekiyor. Havalandırma menfezlerinin açık ve işlevli hale getirilmesi gerekiyor. Özellikle rüzgârlı havalarda bacalar açık olsa bile sobanın doğru şekilde çalıştığından emin olmamız gerekiyor. Baca boruları, baca kanalını tıkayacak veya boru ağzını kapatacak şekilde yerleştirilmemelidir” denildi.

Açıklamada; “Bunun yanında periyodik olarak bacaların temizlenmesi de çok önemli bir faktördür. Sobada lastik, plastik, boya, araba lastiği, tıbbi atıklar ve çöpler gibi zararlı maddeler kesinlikle yakılmamalıdır. Uygun ve kaliteli yakıt kullanımı tercih edilmelidir. Eğer mümkünse, karbonmonoksit dedektörleri kullanılarak riskler azaltılabilir. Bu önlemler hem yangın riskini hem de zehirlenme riskini minimuma indirecektir” ifadelerine yer verildi.

Karbonmonoksit gazının renksiz, kokusuz ve sinsi bir tehlike olduğuna yer veren İtfaiye Daire Başkanlığı, zehirlenme belirtilerinde (baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı) vakit kaybetmeden 112 Acil Servisin aranması gerektiğini hatırlattı.