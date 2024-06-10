Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde 3 adet tabanca, 7 adet fişek, 6 adet tabanca şarjörü ele geçirilmiştir. 5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 5 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 2 olay kapsamında 4 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi