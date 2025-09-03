Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan haftalık tahmini hava durumu verilerine göre Van’ın bazı ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Aynı zamanda bazı ilçelerde ise sıcaklıkların 36 dereceyi görmesi bekleniyor.

Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Çaldıran, Bahçesaray ve Gevaş ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur öngörülüyor.

Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgârın ise batılı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde olacak;

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 17/35 C

Başkale: Parçalı ve az bulutlu

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 14/29 C

Çatak: Sıcak 14/36 C

Edremit: Parçalı ve az bulutlu 16/29 C

Erciş: Parçalı ve az bulutlu 16/32 C

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 17/31 C

Gürpınar: Sıcak 16/33 C

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 26/29 C

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu 20/33 C

Özalp: Parçalı ve az bulutlu 13/30 C

Saray: Parçalı ve az bulutlu 15/29 C

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 26/29 C