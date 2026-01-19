Van'da son günlerde etkisini artıran Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgası, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde sıfırın altında seyrettiği kentte buzlanma ve don olayları yaşanırken, sürücüler trafikte zor anlar yaşıyor. Soğuk hava nedeniyle bazı gölet ve su birikintilerinin yüzeyi dondu.

Sibirya soğuklarının hakim olduğu bölgede parklardaki ve yol kenarlarındaki tüm ağaçlar kırağıyla kaplanırken vatandaşlar da dondurucu soğuklara karşı tedbir almaya çalışıyor.

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanmaya karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.