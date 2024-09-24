Bugün Van'da sebze hali fiyatları

Esnaf ve vatandaşlar arasında bir çığ gibi büyüyen bir tartışmaya neden oldu ancak, yüksek enflasyonun etkisiyle sebzelerin fiyatları, herkesin aklını başından alacak seviyelere ulaşmış durumda. Özellikle soğan, domates ve biber gibi temel gıda maddeleri, Vanlıların mutfaklarının vazgeçilmezleri haline gelirken, bu fiyatlar birçok kişinin alışveriş planlarını altüst etti. İşte bugünün fiyat listesi, gözlerinizi kamaştıracak cinsten!

Cinsi Asgari Fiyat Fiyat Acur (kilogram) 25,00 ₺ 32,50 ₺ Ananas (Adet) 90,00 ₺ 117,00 ₺ Armut (Kg) 60,00 ₺ 78,00 ₺ Avokado (Kg) 180,00 ₺ 234,00 ₺ Domates (Kg) 30,00 ₺ 39,00 ₺ Patates (Kg) 10,00 ₺ 13,00 ₺ Soğan (Kuru) (Kg) 12,00 ₺ 15,60 ₺ Karpuz (Kg) 6,00 ₺ 7,80 ₺ Üzüm (Siyah) (Kg) 40,00 ₺ 52,00 ₺ Sarımsak (Kg) 130,00 ₺ 169,00 ₺

Bu fiyatlar, sebze halinin kalabalığı ve rekabetçi atmosferi içinde, Vanlıların günlük yaşamlarını nasıl şekillendireceğini merakla bekleyen bir tablo sunuyor. Alışveriş tutkunları ve tasarruf peşinde koşanlar için bu veriler, yeni stratejiler geliştirmek adına bir fırsat niteliğinde.