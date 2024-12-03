Bu yıl Milli Piyango büyük ikramiyesi 600 milyon lira olarak açıklandı. Bazı vatandaşlar ‘Ya Çıkarsa’ diyerek bilet alırken, bazı vatandaşlar ise bilet almamayı tercih ediyor.

Büyük ikramiye çeyrek bilete çıkarsa 4’e bölünecek. Yarım bilete çıkarsa 2 kişi arasında pay edilecek. Tam bilete çıkarsa 600 milyon liranın sahibi sadece bir kişi olacak. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak duyuruldu.

Bu yıl geçtiğimiz yıla göre bilet fiyatlarında da artışa gidildi. Yılbaşı biletleri çeyrek bilet 150 TL, yarım bilet 300 TL ve tam bilet ise 600 TL’den satışa sunuluyor. Bilet satıcıları ara ara satışların olduğunu, bilet fiyatları yüksek olduğu için fiyat sorup almayan kişilerin de çoğunlukta olduğunu ifade ediyor.

BİLET SATICISI YILDIZ: “İKRAMİYE BÜYÜK”

50 yıldır Cumhuriyet Caddesinde Milli Piyango bilet satıcılığı yaptığını belirten Bilal Yıldız, “Ya çıkarsa diyerek satış gerçekleştiriyoruz. Bu yılki ikramiye de çok büyük. İkramiye miktarını duyan vatandaşlar bilet almak istiyor ama bilet fiyatını duyanlar ise alamadan geri dönüyor. Alanlar da genellikle fiyatından dolayı çeyrek bilet satın alıyor.” dedi.

“YILBAŞINA BİR KAÇ GÜN KALA İLGİ ARTAR”

Günlük ortalama satışlarının normal seviyelerde olduğunu belirten Yıldız, “Her yıl olduğu gibi talep var ama istenilen seviyede değil. Yılbaşına son birkaç gün kala daha fazla yoğunluk olacaktır. Bilet fiyatını yüksek bulan çok kişi oluyor. Alım gücü zayıf olduğu için vatandaşlar ikilemde kalıyor, bununla beraber büyük ikramiyeyi duyanlar tercihini bir umutla almaktan yana kullanıyor. Şu an itibariyle günlük ortalama 10 civarlarında bilet satışımız oluyor. Ancak ay sonunda, yılbaşına yakın satışlar artar” diye kaydetti.

“TEMENNİMİZ İKRAMİYENİN VAN’A ÇIKMASI”

“Bu yıl büyük ikramiyenin Van’a çıkacağını tahmin ediyorum” diyerek sözlerine devam eden Yıldız, “Büyük ikramiyenin Van’a çıkmasını istiyoruz. Temennimiz bu mutluluğun, heyecanın bizden alınan biletle Van’da yaşanması. Yılbaşı biletlerine nazaran da diğer şans oyunlarının daha çok talep gördüğünü söyleyebilirim” şeklinde konuştu.