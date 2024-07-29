Dün öğleden sonra aniden bastıran yağmur, Muradiye ile Özalp ilçeleri kırsalında etkili oldu. Etkili olan yağmurdan dolayı Muradiye ve Özalp ilçesi sınırları içerisinde bulunan Sermemet Barajı etrafında bulunan arı kovanlarına zarar verdi.

Şanlıurfa'dan Van'a gelen Mahmut Sürücü isimli vatandaş, "Bugün bayağı bir yağmur yağdı. Yaklaşık 30-40 kovanımız su altında kaldı. Allah'a şükür can kaybı ve bir sıkıntımız yok. Cana geleceğine mala gelsin. Kovanlarımız zarar gördü ama arılarımızda bir sıkıntı yok" dedi.