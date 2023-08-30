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Wanhaber /Ramazan Çetin

Van'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, bazı bölgelerde su taşkınlarına neden oldu.

Vanın İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde de sağanak yağış etkisini gösterdi.

Karşıyaka Mahallesinde akşam saatlerinde etkisini arttıran yağmur, su taşkınlarına sebep oldu.

Cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağan yağmur ile birlikte Van'ın belli noktalarında da su birikintileri oluştu.

Ekipler, sıkıntıların yaşandığı bölgelere müdahalelerde bulunuyor.