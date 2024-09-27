Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen halk konserinde Rastak ile Koma Hevra Vanlı müzikseverlerle buluştu.

İlk olarak sahne alan Koma Hevra, güçlü performansı ile alandaki vatandaşlara güzel anlar yaşattı. Seslendirdikleri şarkılarla dinleyenlerini coşturan Koma Hevra, katılımcılardan büyük beğeni alırken, alandaki yüzlerce vatandaş gönüllerince eğlenerek, halay çekti.

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Vanlılar Rastak ile coştu

Söyledikleri şarkılarla katılımcıları adeta büyüleyen müzik topluluğu Rastak, özellikle gençlere unutulmaz anlar yaşattı. Kürtçe ve Farsça seslendirdikleri şarkılarla alandakileri coşturan Rastak, sahne performansıyla da Kent Meydanı’ndaki yüzlerce Vanlıya unutulmaz bir gece yaşattı.

Saat 19.00’da başlayan konser geç saatlere kadar devam ederken, Kent Meydanı’ndaki vatandaşlar söylenen şarkılara eşlik etti.

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Konserin sonunda Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Ayaz, katılımcılara yönelik bir teşekkür konuşması yaptı. Ayaz, Büyükşehir Belediyesi olarak benzer etkinliklerinin devam edeceğini söyledi. Ayaz daha sonra Rastak ve Koma Hevra üyelerine plaket takdim etti.

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Kaynak: Van BB Basın Ofisi