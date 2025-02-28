Hz Ömer Camii başta olmak üzere kentin birçok camisinde kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuklar saf tuttu. Akşam saatlerinden itibaren camilere gelen vatandaşlar, Ramazan ayına ulaşmanın sevincini yaşarken, tüm İslam âleminin huzur ve barış içinde bir yıl geçirmesi için dua etti.

Cami cemaati Ramazan'ın birlik ve beraberlik ayı olduğuna vurgu yaparak, ibadetlerini huzur içinde eda etmenin mutluluğunu dile getirdi. Van'da Ramazan ayının ilk teravih namazıyla birlikte, manevi bir atmosfer hakim oldu.