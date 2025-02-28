Türkiye genelinde ortalama ilk evlenme yaşı 2024 yılında erkeklerde 28,3 iken kadınlarda 25,8 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,5 yaş olarak gerçekleşti.

Türkiye geneli verilere bakıldığında 2023 yılında ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,3 iken kadınlarda 25,7 olarak kayıtlarda yer aldı.

Türkiye’de ilk evlilik yaşının en yüksek olduğu il Tunceli oldu. 2024 yılı evlilik raporuna göre Tunceli’de kadınlarda ilk evlilik yaşı ortalama 29,1 iken erkeklerde ortalama ilk evlilik yaşı 31,9 olarak gerçekleşti.

2024 yılında ilk evlilik yaşının en düşük olduğu iller kadınlarda Ağrı, erkeklerde ise Kilis oldu.

Ağrı’da kadınların ortalama ilk evlenme yaşı 23,3 olurken, Kilis’te ise erkeklerde ortalama ilk evlenme yaşı 26,5 olarak kayıtlara geçti

VAN’IN ORTALAMA İLK EVLENME YAŞI

TÜİK verilerine göre Van’da ortalama ilk evlenme yaşı 2024 yılında erkeklerde 27,9 iken kadınlarda 25,0 oldu. Van’da 2024 yılında erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,9 yaş olarak gerçekleşti.

Van’da 2023 yılında erkeklerde ortalama ilk evlenme yaşı 27,6 iken kadınlarda 24,6 olarak açıklanmıştı.

Van’da 2024 yılında ortalama ilk evlenme yaşı bir önceki yıla göre artış gösterdi. Van’da ortalama ilk evlenme yaşı hem erkeklerde hem de kadınlarda Türkiye ortalamasının altında kaldı.

Son beş yıllık verilere bakıldığında Van’da erkeklerde ortalama ilk evlenme yaşının en yüksek olduğu yıl 27,9 ile 2024 yılı oldu, erkeklerde ortalama ilk evlenme hızının en düşük yıl ise 27,0 ile 2020 yılı oldu.

Aynı zamanda son beş yıllık periyota bakıldığında kadınlarda ortalama ilk evlenme yaşının en yüksek olduğu yıl 2024 yılı oldu, kadınlarda ortalama ilk evlenme hızının en düşük olduğu yıl ise 23,6 ile yine 2020 yılı oldu.

Van’da 2021 yılında erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı 3,2 olurken, 2022 yılında da 3,2 oldu. 2023 yılında yaş farkı 3 olurken, 2024 yılında ise yaş farkı 2,9 oldu.