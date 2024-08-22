Geçtiğimiz aylarda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; dünya toplam enerji tüketimi içerisindeki yüksek payı olan ve günümüz ekonomisinde ki etkisi sebebiyle önemli bir konuma sahip olan petrol arama çalışmalarını arttıracaklarını açıklamıştı.

Yapılan incelemeler sonucunda petrol kaynağı olabilme potansiyeline sahip Kürzat bölgesinde petrol arama çalışmalarının başladığını duyuran AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, “Van’ın Muradiye ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yapılan çalışmalarla sondaj için hazırlıklar başladı.” dedi.

Türkmenoğlu; “Erçek bölgemizin 24 km kuzeyinde, Muradiye ilçemizin 16 kilometre güneyinde yer alan Kürzat bölgesinde müjdeli bir haber bekliyoruz. Bölgemizde yoğun bir çalışma var. Önce keşif sonra kulenin kurulması sonrasında ise matkap ile bin 500 metre inilmesi sonucunda bu bölgede önümüzdeki süreçte bir petrol müjdesini biz Türkiye ile paylaşacağız. Bu hususta emeği geçen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza, Cumhurbaşkanımıza ve tüm yetkililere sonsuz teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.