İşsizlik rakamlarının en yüksek olduğu illerden biri olan Van’da, özel sektörde çalıştırılmak üzere personel alım ilanları yayınlandı.

Van İşkur sayfası üzerinden ilana çıkan iş yerleri, farklı pozisyonlarda görevlendirmek üzere eleman alınacağını duyurdu.

Şartlara ilişkin de bilgilerin paylaşıldığı ilanlara göre, onlarca personel alımı gerçekleştirilecek.

İşte Van İşkur sayfası üzerinden yayımlanan personel ilanlarına göre eleman alımı yapılacak olan pozisyonlardan bazıları şu şekilde;

“Hemşire, akaryakıt satış elemanı, aşçı, ön muhasebeci, konfeksiyon işçisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, temizlik görevlisi, makine bakım şefi, usta öğretici (pastacılık, tatlıcılık ve şekerlemecilik), e-ticaret ve pazarlama elemanı, tır-çekici şoförü, pres işçisi (küp ve kesme şeker), emlak ve emlak yönetimi meslek elemanı/emlak danışmanı, otomotiv mekanikeri, paketleme işçisi (gıda), diyetisyen/beslenme uzmanı, servis elemanı (garson), kalite kontrolcü, overlokçu, iş makineleri tamircisi, mobilya montajcısı, kepçeli araç operatörü, yükleyici (loder) operatörü, kamyonet şoförü, sigortacı, güvenlik görevlisi, oto bakım onarımcısı, cilt bakım ve güzellik meslek elemanı, sıhhi tesisatçı, iç mimar, forklift operatörü, elektrikçi, büro işçisi, kebap ustası, bulaşıkçı, döner ustası, salata ustası, kahve ve kakao hazırlayıcısı, halkla ilişkiler görevlisi, fırıncı (pastacı), cam balkon sistemleri montajcısı…”