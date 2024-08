Yayımlanan hava tahmin verilerine göre Van’ın 9 ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Van genelinde Pazar günü hava durumunun; parçalı ve az bulutlu, bölgenin güney ve batı kesimlerinde zaman zaman kuvvetli olmak üzere öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta, zaman zaman sert kuvvette esmesi beklenirken, hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Van’da Pazar günü beklenen hava durumu ise şu şekilde olacak;

Bahçesaray: Gök gürültülü sağanak yağmurlu 15/33 C

Başkale: Gök gürültülü sağanak yağmurlu 15/26 C

Çaldıran: Gök gürültülü sağanak yağmurlu 12/29 C

Çatak: Gök gürültülü sağanak yağmurlu 13/34 C

Edremit: Parçalı bulutlu 14/29 C

Erciş: Gök gürültülü sağanak yağmurlu 15/32 C

Gevaş: Gök gürültülü sağanak yağmurlu 15/31 C

Gürpınar: Az bulutlu 14/34 C

İpekyolu: Parçalı bulutlu 14/29 C

Muradiye: Gök gürültülü sağanak yağmurlu 18/32 C

Özalp: Gök gürültülü sağanak yağmurlu 12/29 C

Saray: Gök gürültülü sağanak yağmurlu 14/29 C

Tuşba: Parçalı bulutlu 14/29 C