Vatandaşlar, dilek ve şikayetlerini ilettiği TBMM Dilekçe Komisyonu’na son iki yılda 16 bin 539 başvuru yapıldı.

Vatandaşların hayal güçlerini sınırlarını zorlayarak komisyona yazdıkları dilekçeler, dikkatleri çekti.

Bu dilekçeler arasında evlenmek için eş bulunmasından falcılığın yasaklanmasına kadar sıra dışı talepler de yer aldı.

EVLENMEK İÇİN YARDIM İSTEDİ

Komisyona iletilen ve 4'te 1'inin kadınlar tarafından gönderildiği dilekçeler arasında Bitlis'te yaşayan A.U. isimli kişi, evlenmek için kendisine uygun bir eş adayı bulunmasını isterken, başka bir kişi de gassal olmak ve evlenmek için Meclis'ten yardım istedi.

KEDİLER-KÖPEKLER ŞEHRİ KURULSUN

Komisyona başvuran bir başka kişi ise zor durumda olan bir kişiye yardım etmemenin suç sayılması amacını içeren "İyi Vatandaş Yasası" çıkarılmasını, Sivas'ta yaşayan bir kişi ise "Kediler Şehri" ve "Köpekler Şehri" kurulmasını önerdi.

"CUMA GÜNÜ HAFTA SONUNA DAHİL EDİLSİN"

Devlet memuru kadınlara erken emeklilik imkanı tanınması, cuma gününün hafta sonuna dahil edilmesi, balkonlarda sigara içilmesinin ve alkollü içkilerin yasaklanması, gıda satışı yapılan yerlere evcil hayvanla girilmesinin önlenmesi, imam nikahlı eşlerin de mirastan yararlandırılması gibi çok sayıda başvurunun da yer aldığı dilekçelerde, genel ve yerel seçimlerin okulların tatil olduğu dönemde yapılması, Adalet Bakanlığının kapatılması, 6 Şubat'ın resmi tatil ilan edilmesi talepleri yer aldı.

"KARDEŞİMİN BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ İDAM EDİLSİN"

Başvurular arasında dikkati çeken diğer talepler ise şöyle:

"Hırsızlık suçunun uzlaşma kapsamına alınması, kardeşinin boşanma aşamasında olduğu eşinin idam edilmesi, itfaiye teşkilatının İçişleri Bakanlığına bağlanması, şehir içi azami hız sınırının 30 km/saat olarak değiştirilmesi, Uzay Üniversitesi kurulması, köy muhtarlarına plaka sorgulama sisteminde yetki verilmesi, "

"İNSANSEVER DERNEKLERİ AÇILSIN"

"Hayvansever derneklerinin kapatılarak yerlerine insansever dernekleri açılması" talebinin de yöneltildiği komisyona başvuran bir kişi ise fal, tarot, kurşun dökme, yaşam koçluğu, evlilik danışmanlığı, aile dizimi, bilinçaltı temizliği, enerji frekans çalışmaları, astroloji temelli kişisel gelişim, regresyon terapisi, kuantum şifa, holistik şifa, NLP, hipnoterapi, frekans terapileri gibi bilimsel dayanağı olmayan ve insan sağlığına zarar veren uygulamaların ve eğitimlerin yasaklanmasını ve bu tür faaliyetleri yürüten kişi ve kuruluşlara yönelik yasal denetim ve cezai yaptırımların artırılmasını talep etti.